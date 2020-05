Erro ético confirma paciente com Covid-19 na UTI do Hospital Regional

Ânsia da ter a primazia da notícia esbarra no amadorismo

A Unidade de Tratamento Intensivo adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, está com um paciente com o novo coronavírus, a Covid-19.

A confirmação foi dada ao npdiario. Só que a divulgação não teria e nem poderia ter sido feita agora, o que aconteceu por outros meios, de forma irresponsável e inconsequente.

O paciente é hipertenso e diabético, 53 anos, de uma cidade da região, internado há cinco dias com suspeita e hoje o teste foi positivado.

Tornar público esse fato foi grave equívoco ético e também crime de privilégio de informação não autorizada pela família e nem por entidade de vigilância da saúde, que prevê inclusive demissão por justa causa e ação judicial por danos morais.

Teria que passar primeiro pela a 19a. Regional de Saúde de Jacarezinho e à família antes de ser “noticiada”. Trata-se da vida de um paciente.É semelhante a informar e identificar a vítima fatal de acidente num blog ou periódico qualquer antes do pai, esposa ou filha ficar sabendo antes.

O que tem sido realizado é o prefeito e a secretaria da Saúde do município, após a família,dar a informação como acabou acontecendo no presente caso. E pior, a cidade seria Wenceslau Braz, só que o paciente é de São José da Boa Vista conforme foi confirmado nesta noite:

A diretora-geral do Regional, Ana Cristina Micó, declarou para a reportagem que vai tratar do assunto com o chefe da 19ª Regional Tony Palhares, e, se for o caso, com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

O que surpreendeu foi a mudança de protocolo no último final de semana, pois havia o informe oficial de que investigados por sintomas da Covid-19 seriam encaminhados para Londrina, se não houvesse vaga para Jacarezinho e só então para UTI do Regional do Norte Pioneiro, o que foi alterado.