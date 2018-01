Escândalo: Homem faz extorsão de empresário gay em Santo Antônio da Platina

Polícia Civil cumpre buscas em investigação

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu, na manhã desta quinta-feira (18) mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça com objetivo de investigar crime de extorsão, vitimando um empresário de 34 anos, religioso e respeitado na cidade.

A ação ocorreu no bairro Jardim Bela Vista, na casa de um suspeito de 30 anos de idade que foi conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante a varredura, os policiais civis apreenderam um aparelho celular e um notebook, os quais foram analisados pela equipe, sendo localizado vídeo íntimo envolvendo o empresário.

O homem, ao ser interrogado pelo delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, confessou o crime. Disse que dialogou em ambiente virtual (sala de bate papo da UOL) com o empresário que teria enviado o vídeo íntimo com cena de nudez. Por fim, concluiu que aproveitou a oportunidade para chantagear o empresário, obtendo a quantia de quinhentos reais, mediante depósito bancário.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação envolveu afastamento de sigilo telemático, autorizado pela Justiça. No entanto, a autoridade policial pleiteou a expedição de mandado de prisão contra o chantegeador, mas o pedido foi negado pelo juiz, apesar do parecer favorável do Ministério Público pelo decreto prisional. Assim, caso processado, o autor deve responder o processo em liberdade.

O suspeito tem passagem por tráfico de drogas, peculato e já tinha sido indiciado também por extorsão na cidade de Ribeirão Claro.Também é viciado em crack e deve ser internado para tratar o vício. Ele não ficou detido.

Caso condenado, a pena pode chegar a dez anos de reclusão. O inquérito será remetido para a Justiça na próxima semana.