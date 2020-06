Escapamento Pro Tork Competition é sinônimo de potência e estilo

Para motocicletas nacionais de baixa cilindrada

O escapamento Pro Tork Competition é considerado sinônimo de potência e estilo para motocicletas nacionais de baixa cilindrada. Recém lançado, ele conquistou o mercado duas rodas graças ao design inovador, projetado após muita pesquisa nos Estados Unidos.

A ponteira feita em aço com boca arredondada, mais fina e curta que outros modelos tradicionais, proporciona potência imediata, além de um efeito sonoro diferenciado. Ela está disponível em diversas opções de cores e o cano ainda pode ser encontrado no preto fosco ou cromado.

Vale ressaltar que a Pro Tork é a primeira empresa brasileira a ter escapamentos certificados pelo Inmetro. Para isso, teve que conquistar o ISO 9000, se adequando a uma série de normas técnicas. Quem ganha é o consumidor, com um produto testado e aprovado, inclusive o nível de ruído.

Encontre o escapamento Pro Tork Competition para sua moto nas melhores lojas do Brasil, inclusive na internet. Para mais informações, entre em contato com o departamento comercial do Grupo Pro Tork através do telefone 43 3571-8500 ou pelo e-mail [email protected].