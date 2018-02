Escola Conectada contempla 32 municípios atendidos por Lupion

Colégios recebem recursos para intranet/internet (com ou sem fio), kits de notebook, tabletes, impressoras e projetores multimídia

O Programa do governo do Paraná “Escola Conectada” contemplou 49 colégios de 32 municípios atendidos pelo deputado estadual Pedro Lupion (DEM).

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED), o programa visa oportunizar os alunos para o uso de tecnologias com fins pedagógicos, através da Instalação de rede de acesso à intranet/internet (com ou sem fio), kits de notebook, tabletes, impressoras e projetores multimídia.

De acordo com Lupion, os municípios que já tiveram o programa autorizado são:

Andirá, Arapongas, Arapoti, Bandeirantes, Cambará, Campo Largo, Carambeí, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Figueira, Florestópolis,Ibaiti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Leópolis, Lupionópolis, Mauá da Serra, Nova Santa Bárbara, Pitanga, Porecatu, Sabaúdia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, São Jerônimo da Serra, Sertaneja, Siqueira Campos, Tibagi e Ventania. “São mais de R$ 5 milhões do governo Beto Richa que viabilizamos para os nossos municípios com objetivo de ampliar o uso da tecnologia no ambiente educacional o governo do Paraná proporciona essa ferramenta que agrega no aprendizado dos estudantes”, comemora o parlamentar.

Municípios e colégios contemplados:

Andirá /Stella Maris

Arapongas/ Anésio A. de Azevedo

Arapongas/ Emilio de Menezes

Arapongas/ unidade polo

Arapoti/ Calógeras

Bandeirantes/ bairro Bela Vista

Bandeirantes/ Mailon Medeiros

Cambará/ Generoso Marques

Cambará/ Sílvio Tavares

Campo Largo/ Casemiro Karman

Campo Largo/ Clotario Portugal

Campo Largo/ Edithe

Carambeí/ Julia Wanderley

Congonhinhas/ José da Costa

Conselheiro Mairinck / Francisco A. Almeida

Conselheiro Mairinck/ Macária

Cornélio Procópio/ Cristo Rei

Cornélio Procópio/ Zulmira Marchesi Silva

Figueira / Anita A. Pacheco

Florestópolis/ Eudice R. Oliveira

Florestópolis/ Genésio F. da Rocha

Ibaiti / Aldo Dallago (FOTO)

Ibaiti/ Antônio M. Mello

Jacarezinho / Rui Barbosa

Jaguariaíva/ Anita Canet

Japira/ Joaquim P. Oliveira

Joaquim Távora / Miguel Dias

Jundiaí do Sul/ Luiz Petrini

Leópolis / Maria J. P. Souza

Lupionópolis / Machado de Assis

Mauá da Serra /João Plath

Nova Santa Barbara/ Antônio c Gomes

Pitanga/ Antônio Dorigon

Pitanga/ Ceebja Casturina C. Bonfim

Pitanga/ Centro Estadual de Educação Profissional Miguel C. Parol

Pitanga/ Júlia H. de Souza

Pitanga/ Pedro I

Porecatu/ Malvino de Oliveira

Sabáudia/ Hermínia R. Lupion

Santa Mariana/ Joaquim M. M. Assis

Santo Antônio da Platina/ Maria Dalila Pinto

Santo Antônio da Platina /Santa Terezinha(FOTO)

São Jerônimo da Serra/ João XXIII

São Jerônimo da Serra /José F. de Mello

Sertaneja/ Antônio Bitonti

Siqueira Campos/ Sagrada Família

Tibagi/ Irenio M. Nascimento

Tibagi/ Leopoldina B. Pedroso

Ventania/ Alberto da Silva Paraná.