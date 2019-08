Escola de futebol feminino é sucesso em Batalhão

Em Jacarezinho

Está funcionando na Sede do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho o Programa Social “Escolinha de Futebol Feminino”.

As aulas são ministradas todos os sábados, das 15h30m às 17h30m.

Ainda é oferecido transporte dos alunos (ida e volta), com saída do Colégio Arlindo Bessa, Parque Bela Vista, com itinerário passando pelas Avenidas Manoel Ribas e Getúlio Vargas, Vila Setti, Jardim São Luiz até o 2º BPM.

Meninas acima de 12 anos já podem participar.Aberto também para garotas da região.

Mais informações através do telefone (43) 3511-0700/Falar com sargento Wagner.