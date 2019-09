Escola de Tomazina tem projeto com internet e metodologias ativas

Ferramentas para atingir aprendizagem dos alunos

Diante dos desafios encontrados no ensino e aprendizagem da escola do campo (zona rural) os professores e equipe gestora da Escola Estadual do Campo Manoel Sebastião Gonçalves , de Tomazina, se sentiram impulsionados a implementar em suas aulas metodologias ativas.

Durante o trimestre cada professor elaborou planos de aulas, buscando a interdisciplinaridade, que proporcionaram conteúdos atrativos e interativos, o que conforme Débora Garofalo trouxe inúmeros benefícios para a aprendizagem onde “o principal foi a transformação na forma de conceber o aprendizado, ao proporcionar que o aluno pense de maneira diferente (já ouviu falar em fora da caixa?) e resolver problemas conectando ideias que, em princípio, parecem desconectadas”.

Um dos projetos desenvolvidos no primeiro trimestre foi o de Micro-mundos Interativos que tem como objetivo aplicar possibilidades da aprendizagem criativa baseada em projetos, por meio de desafios, articulando de forma interdisciplinar diferentes conhecimento, mobilizar competências e habilidades múltiplas, adquirir e incrementar competências.

Outra ação da Escola Manoel Sebastião está na capacitação dos professores quanto ao uso do e-mail @ escola em especial do Google sala de aula.

O pesquisador José Manoel Moran, um dos maiores defensores da modernização das abordagens de ensino no Brasil, já escreveu:

“No modelo disciplinar, precisamos dar menos aulas e colocar o conteúdo fundamental na Web, elaborar alguns roteiros de aula em que os alunos leiam antes os materiais básicos e realizem atividades mais ricas em sala de aula com a supervisão dos professores. Misturando vídeos e materiais nos ambientes virtuais com atividades de aprofundamento nos espaços físicos (salas) ampliamos o conceito de sala de aula, Invertemos a lógica tradicional de que o professor ensine antes na aula e o aluno tente aplicar depois em casa o que aprendeu em aula, para que, primeiro, o aluno caminhe sozinho (vídeos, leituras, atividades) e depois em sala de aula desenvolva os conhecimentos que ainda precisa no contato com colegas e com a orientação do professor ou professores mais experientes”.