Escola homenageia PMs pelo Dia do Soldado em Jacarezinho

Troca de experiências

A visita dos alunos da Escola Educar, às instalações da Sede do 2º BPM em Jacarezinho, foi proveitosa. Ao todo, 50 alunos acompanhados da Coordenadora do Colégio, Jéssica Maldonado, e demais professores, desfrutaram de uma tarde divertida com apresentação da ROTAM/Canil do 2º BPM, demonstração de equipamentos policiais, entre outras atividades.

Na oportunidade, tarde de terça, dia 27, os estudantes também fizeram uma homenagem aos Policiais Militares em comemoração ao “Dia do Soldado”, encerrando o passeio com a realização de um piquenique nos jardins da unidade.

A chefe do Setor de Comunicação Social da Unidade, Aspirante Oficial Gradovski, agradeceu a homenagem e o carinho recebidos, enaltecendo importância desse contato da corporação com a comunidade.