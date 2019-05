Escola inova com Robótica e Aulas de Matemática

Professor lança novos projetos educacionais

Com pouco mais de um ano de funcionamento, a escola Conectare Educacional inova na educação de crianças e jovens aliando tecnologia com desenvolvimento de aprendizagem.

Os cursos custam a partir de R$ 129/mês e têm preços diferenciados para alunos da rede pública de ensino.

Trabalho desenvolvido pelo proprietário da escola, Aislan Correia (foto), professor da rede pública de ensino de Santo Antônio da Platina, luta para que a Educação saia da zona de conforto e inclua a tecnologia como ferramenta de aprendizagem.

“Oferecemos cursos de Robótica que vão desde aulas de programação criativa até montagem de protótipos, para que a criança e o jovem consigam visualizar como itens do nosso cotidiano funcionam”, afirma o professor.

Existe um pensamento equivocado em que a robótica é coisa de outro mundo, mas não, ela está em tudo: na máquina de lavar, no microondas, no controle remoto, inclusive nos brinquedos das crianças.

“É por aí que começamos ensinando as crianças como o brinquedo e os jogos que eles assistem funcionam – porque a pilha é necessária, como programar para um brinquedo andar, cantar, pular e etc. Como as animações são montadas, de modo que esse conhecimento instigue a ela mesma criar novos itens e a entender o mundo que ela vive”, explica.

Oferecemos cursos de Robótica que vão desde aulas de programação criativa até montagem de protótipos, para que a criança e o jovem consigam visualizar como itens do nosso cotidiano funcionam”

Alunos alfabetizados já conseguem trabalhar com a programação. “Temos alunos com seis, sete anos de idade”.

Com jovens a partir de 10 anos iniciam-se projetos mais robustos que trabalham conceitos de física, matemática e eletrônica, mas o aluno não percebe os conteúdos como na escola, ele é ensinado de modo lúdico com os desafios de robótica criados.

Nas aulas é respeitado o ritmo de aprendizagem e trabalhado o bê-á-bá do mundo da tecnologia, então os desafios começam do princípio e vão sendo desenvolvidos de acordo com o que o aluno pede. “Ele é o protagonista da aula”.

A escola atua com instrutores pedagogos e também conta com instrutor formado em tecnologia de jogos digitais, todos preparados para ensinar também crianças e jovens com transtornos de desenvolvimento. “Recebemos alunos com TDHA e de Espectro Autista“, comenta.

A escola também oferece reforço escolar de matemática. O diretor da unidade explica: “Temos um projeto de ensinar matemática através da gamificação”. A gamificação é a tecnologia de ensinar conteúdos através de ambientes como um jogo de vídeo game. A ideia é trazer um ambiente familiar, divertido e mais atraente para as crianças. Sabemos que os pais são inseguros com novos métodos, mas buscamos o que há de mais moderno e atual para educação. Aprender não só a matemática, mas também a computação. É possível, hoje em dia, aprender com diversão, assimilar conteúdo por repetição em jogos. “É um novo conceito de ensinar e temos tido muito sucesso nesse modelo”. Afirma à direção.

É possível fazer aulas experimentais para saber se o aluno irá se adaptar ao método de aprendizagem, para isso, basta agendar sem custo algum. Os cursos funcionam no período da manhã e tarde.