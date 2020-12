A Secretaria de Educação encerrou oficialmente o calendário escolar

“Encerramos mais um ano letivo agradecendo de todo coração a todos que fazem parte da educação de Ibaiti. Nossa gratidão ao prefeito Dr. Antonely Carvalho e vice Ulisses e toda a equipe da prefeitura, equipe da secretaria de Educação, diretores, coordenadores, pedagogos, secretários, serviços gerais, motoristas do transporte escolar, pais e principalmente nossos queridos alunos pelo esforço, dedicação, superação, determinação, entrega, enfim, por terem colocado o coração em primeiro lugar nesse momento tão diferente que estamos passando. Digo passando porque um dia, com a graça de Deus, irá passar, e nós iremos nos perguntar: Como conseguimos? E obteremos a resposta: Porque somos fortes, guerreiros, resilientes e temos um Deus que está no controle de tudo e nos conduz em triunfo!”, disse em nota a secretária de Educação, professora Tânia Fátima Fadel Bueno.

“Nossa gratidão a Deus por esse ano de trabalho e desejamos a todos um Feliz Natal com a presença daquele que é a razão desta comemoração, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e um 2021 grandemente abençoado!”, concluiu a secretária.

Veja abaixo algumas imagens das entregas