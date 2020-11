Escolas do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho avançam no IDEB

No desempenho geral saltou da 25ª para a 10º posição entre os 32 NREs do Paraná

As Escolas e Colégios do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho (foto) se destacaram no Paraná como a região com maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2019. Comparando com os índices anteriores, referentes ao ano de 2017, houve um crescimento expressivo de 4,6 para 5,2 no Ensino Fundamental, e de 3,3 para 4,4 no Ensino Médio, ficando no primeiro maior avanço do Estado do Paraná.

No desempenho geral, o crescimento levou o NRE de Jacarezinho a saltar da 25ª para a 10º posição entre os 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná.

De acordo com o portal oficial do Ministério da Educação, o IDEB é um indicador nacional que foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para medir a qualidade do aprendizado e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar, obtidos anualmente a partir do Censo Escolar, e as médias de desempenho nos exames aplicados a cada dois anos pelo Inep, o SAEB.

Em reunião virtual realizada na última sexta-feira, dia 20, com servidores do NRE e Diretores das Escolas e Colégios Estaduais dos 12 municípios jurisdicionados, o Secretário Estadual de Educação e Esporte do Paraná, Renato Feder, parabenizou a todos pelo excelente desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 2019.

“A educação do Paraná está mudando para melhor, o NRE de Jacarezinho está no topo da educação do estado do Paraná”, afirmou o Professor Renato Feder, comemorando o resultado durante a reunião. Na ocasião, a Chefe do NRE Jacarezinho, Ana Maria Molini, agradeceu todo o respaldo do Governo do Estado e empenho do Secretário Renato Feder, ressaltando com muito orgulho o trabalho realizado pelas instituições de ensino ali representadas, que reflete nos resultados alcançados.