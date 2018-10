Escondido, filho de Beto Richa faz campanha virtual no Norte Pioneiro

Realidade imposta por acusações de corrupção contra os pais

Há cinco anos no mês de outubro o bacharel em Direito Marcello Vieira Richa, hoje com 33 anos,se casava com a arquiteta Fernanda Risseti dos Santos, atualmente com 35.

Foi uma festa suntuosa e destacada na revista Caras (foto abaixo). Agora, o primogênito do politicamente desidratado ex-governador Beto Richa (53) tem o maior desafio de sua vida, conseguir uma das 54 cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná.Tem a chance de reverter o fim provavelmente melancólico do pai.

Há uma relação de ambos com o Norte Pioneiro, onde Beto sempre foi bem votado mesmo antes de ser conhecido, graças, sobretudo, ao próprio carisma e a herança robusta de José Richa, um dos maiores políticos do Paraná e do Brasil.Marcello também teria votação expressiva na região.Teria.

A primeira disputa eleitoral de Beto, aos 27 anos, foi em 1992, sendo candidato a vereador em Curitiba pelo PSDB, obtendo em sua primeira eleição 1.882 votos. Com isso não conseguiu se eleger vereador faltando 240 votos e ficou como primeiro suplente do partido. Em 1994, foi eleito deputado estadual com 22 mil votos. Quatro anos mais tarde, reeleito com 44.839 votos.

Foi governador do Estado do Paraná entre janeiro de 2011 e abril de 2018. Na manhã do dia 11 de setembro deste ano foi detido pelo GAECO, a pedido do Ministério Público do Paraná, e alvo de busca e apreensão da 53° fase da Operação Lava Jato (junto com a esposa, Fernanda, homônima da nora), sendo soltos em 15 de setembro, por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes.

Embora tivesse apoiadores que estavam entusiasmados mesmo após o escândalo, a candidatura de Marcello não foi alavancada simplesmente porque o tucano não apareceu fisicamente.

Ninguém sabe e ninguém viu. Foram prometidas e frustradas as visitas. Escondido em algum bunker, gravou vídeo curto, onde não consegue dissimular o constrangimento, pedindo votos.Num deles, se dirige especificamente para Santo Antônio da Platina.Deprimente.

A torcida de parte do eleitorado é que vença o pleito e possa retomar a carreira do avô e do pai.No Norte Pioneiro, porém, isso não vai acontecer.Até porque, seria votar num candidato fisicamente ausente. Simples assim.