Escritor de Joaquim Távora lança novo e instigante livro

“Minutos de Reflexão” está no catálogo Avon deste mês

O professor de filosofia, Fábio Gabriel (fotos), 35 anos, comemora o lançamento de mais um livro, “Minutos de Reflexão”. O livro está sendo divulgado pela AVON – catálogo 06. Fábio Gabriel tem publicado livros desde 2007. Diferentemente dos anteriores, o livro atual tem uma linguagem mais popular. O intelectual é de Joaquim Távora.

“Minutos de Reflexão” trabalha com o pressuposto de uma possível re-significação da existência por meio da reflexão cotidiana. São recortes de pensamentos. Gabriel apresenta no livro que perdoar-se a si mesmo é um grande primeiro passo nesse processo. O livro também aponta caminhos para se buscar conhecer o sentido mais profundo da existência.

Assim, afirma Fábio na apresentação do livro: “Ao longo destas páginas, quero partilhar com você aquilo que a própria existência foi me proporcionando entender que seria o melhor caminho. Convido você a pensar na sua própria vida. Tudo flui, dizia o filósofo pré-socrático Heráclito. Nossa vida é passageira e, por vezes, nos apegamos a muitas coisas que são passageiras e fugazes. Caso você discorde de algo que relato ao longo deste livro, antecipadamente quero dizer que respeito o seu posicionamento e expresso meus votos de muitas realizações em sua existência.”

Fábio Gabriel é professor de filosofia no Colégio Rio Branco de Santo Antônio da Platina, especialista em Ética, bacharel em Teologia, mestre em Educação e doutorando em Educação. Organizou diversos livros sobre educação e filosofia pela Editora Multifoco (Rio de Janeiro).

