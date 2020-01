Escritura sela doação de imóvel para Hospital do Câncer de Londrina

Às dez horas do dia 27 deste mês no gabinete do prefeito

Antônio Eduardo Santana, maçom e primeira liderança que procurou o prefeito Professor Zezão para tratar do assunto do Hospital do Câncer de Londrina, confirmou na tarde desta terça-feira, dia 14, ao próprio chefe do executivo platinense que a assinatura da escritura de doação de um terreno, com área de mais de 6,1 mil metros quadrados, será no dia 27 próximo(uma segunda-feira).

Zezão informou que a cerimônia será às dez horas e selará a doação do prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) visando atender pacientes com problemas oncológicos.

A instalação de uma unidade avançada do HCL já foi amplamente debatida e vinha sendo negociada há alguns anos.



Aconteceram audiência pública e sessão do legislativo para discutir a desafetação de área verde ao lado do imóvel onde hoje está a UPA.Projeto de lei nesse sentido foi elaborado pelo executivo e a aprovação pela câmara.

Agora, o HC terá a Cessão Real de Uso. Desafetação é um ato jurídico pelo qual se desfaz um vínculo legal, inerente à natureza de alguma coisa, à propriedade ou à posse, fazendo desaparecer a affectatio, isto é, o poder ou o direito sobre ela.

O terreno fica numa avenida, perto do cemitério Parque das Oliveira. O novo hospital deve iniciar atividades ainda em 2020.

Em outubro do ano passado, durante audiência pública, o prefeito mostrou estar convicto da conquista. Veja abaixo:

