Especialista do Norte Pioneiro faz palestra sobre Maio Amarelo

Ivonei Bozi é instrutor e empresário

O movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O empresário, líder classista, e instrutor de trânsito Ivonei Clauer Bozi (fotos) fez palestra sobre o assunto, recentemente, na sede do Sesc (Serviço Social do Comércio) , na rua Marechal Deodoro, em Santo Antônio da Platina.

“O objetivo do Maio Amarelo é conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas sobre as responsabilidades de cada um no trânsito. O ciclista é um dos usuários mais vulneráveis no trânsito. No intuito de reduzir os índices de mortos e feridos, foram intensificadas campanhas educativas e a fiscalização nas vias, segundo lembrou Ivonei.



Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza.

De acordo com o proprietário da Auto Escola Preferencial, o amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito, ” por isso foi a cor escolhida da campanha”, assinalou.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.