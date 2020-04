Especialista do NP ensina como cuidar do ar condicionado de veículos

O filtro de combustível tem o papel de evitar a entrada de impurezas no motor, é importante verificar no manual do carro qual é a indicação do fabricante para a realização da troca. Normalmente é indicado que seja trocado quando o veículo atinge os 10 mil km rodados, mas alguns itens podem indicar que a troca seja feita antes, como a qualidade do combustível e as condições de limpeza do tanque, pois esses itens têm direta influência na vida útil do filtro.

Outro ponto é estar sempre atento aos sinais que o veículo dá, como a dificuldade na aceleração e a marcha lenta, por exemplo. Luiz recomenda: “ Nunca ligue o ar-condicionado do veículo após deixar seu carro no sol . Isso pode causar um choque de temperatura , demorando excessivamente para concluir a refrigeração. Ele preferiu não comentar por conta da questão ética, mas é comum “curiosos” oferecerem o serviço e ainda cobrar por algo não realizado. Assim, como em todos os setores, a honestidade e a retidão de princípios valem muito nesse caso.