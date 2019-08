Espetáculo circense gratuito quarta-feira que vem

Em Santo Antônio da Platina

O Sesi Cultura Paraná tem como missão promover em seus teatros espalhados pelo Estado uma programação diversificada e com entrada franca na intenção de democratizar o acesso às artes. Entre as atrações de agosto que vão passar pelos espaços do Sesi na região Norte, está a apresentação da montagem “Reprises Pareadas”. A peça da trupe Circo Rodado se apresenta em Santo Antônio da Platina dia 28 (quarta-feira que vem).

Uma trupe de três palhaços se apresenta ao público como um grande circo. Para atender às expectativas, eles se viram como podem fazendo eles mesmos todas as atrações que o circo dispõe.

Apresentam um número musical, uma cena de romance (“Quer namorar comigo?”), uma cena de habilidade e risco (“O chicoteador”) e, finalmente, exibem uma aberração da natureza, exclusiva e fantástica (“O homem que vira galinha caipira”). Os números são permeados pelas trapalhadas deste grupo de palhaços errantes e por sua relação com o público.

“Reprises Pareadas” é o espetáculo inaugural da companhia Circo Rodado. Na montagem, o grupo desenvolve a sua pesquisa sobre reprises, gags e entradas circenses tradicionais e populares. A entrada é franca e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria dos espaços, no dia da ação, 30 minutos antes do espetáculo (espaços sujeitos a lotação). O Sesi Cultura recebe a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia das apresentações.

SERVIÇO

A mini circulação do Sesi Cultura Paraná apresenta:

Reprises Pareadas, na Região Norte do Estado

Santo Antônio da Platina

28.08 | às 20 horas

Ingresso Solidário (contribuição voluntária de 1kg de alimento não perecível)

Teatro Sesi Santo Antônio da Platina | Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40.