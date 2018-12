Espetáculo de ballet da Escola de Artes encanta Andirá

Peça deverá ser exibida também em outras cidades

Graça, beleza, talentos, encantos, surpresas. A finalização do semestre do curso de ballet, da Escola de Comunicação e Artes (Projeto da Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação) fechou o ano letivo, com chave de ouro.

Num belo espetáculo, que durante duas sessões (dias 14 e 15) encheu o Cine Teatro São Carlos e emocionou a plateia , a iniciativa marcou com a qualidade a obra preparada, e também o talento dos alunos e artistas da cidade.

Sob o comando do professor e bailarino Miguel Alvarenga, que há mais de 12 anos permeia pela área do ballet clássico, o espetáculo Frozen reuniu alunos de várias turmas e idades do curso de Ballet (que funciona no Cine Teatro São Carlos) e jovens artistas da companhia Arteiros & Cia Teatral, que também figuram pela área da dança. O resultado foi uma explosão de talento.

O Secretário de Cultura e Comunicação do município, Tiago Dedoné, abriu as duas sessões, enaltecendo o papel da Escola de Comunicação e Artes na vida das crianças e jovens de Andirá. Ele informou sobre as modalidades diversas de cursos que acontecem, gratuitamente, com a missão de promover intervenção social, prevenção, descoberta de talentos e emancipação de crianças e jovens da comunidade.

Durante sua explanação, falou sobre a mobilização do curso de ballet junto às crianças e jovens e parabenizou o professor e bailarino que está proporcionando uma importante transformação na vida dos alunos, oportunizando espaço para a descoberta e incentivo a talentos. “Todo este trabalho acontece graças ao incentivo e apoio direto da Prefeita, Ione Abib, que acredita muito e aposta nas políticas de democratização cultural. Nós sabemos o poder que a cultura tem na transformação das pessoas. Não é uma área fácil de captar incentivos e recursos do estado e governo federal. Mas temos todo apoio da Prefeita”, enalteceu.

O sucesso foi tão grande que o Secretário pediu para que fosse criada uma agenda de apresentações da peça em outras cidades.