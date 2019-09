Espetáculo no Teatro Sesi aborda violência contra mulheres

“Para Não Morrer”

O Circuito Cultural, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, promove o espetáculo “Para Não Morrer” por 14 cidades do interior do estado de 3 a 20 de setembro. No Norte Pioneiro, apenas Santo Antônio da Platina receberá a peça dia dez próximo às 20 horas no Teatro Sesi.

A atriz, Nena Inoue (fotos) , protagonista do espetáculo, recebeu o troféu do Prêmio Shell de Teatro em 2019 na categoria de melhor atriz.

A peça, indicada ao Prêmio Troféu Gralha Azul e vários outros, tem dramaturgia de Francisco Mallmann, parceria de direção de Babaya e aborda temáticas feministas e femininas atreladas à questões históricas.

A montagem é idealizada pela própria Nena Inoue, a partir da obra “Mulheres”, do escritor Eduardo Galeano. Sozinha no palco, a atriz demonstra segurança e domínio sobre a plateia, fazendo com que a força da palavra traga um poderoso panorama sobre a mulher, principalmente a latino-americana, e as violências a que ela está sujeita, sejam de ordem política, social ou histórica.

A atriz explora as imagens ancestrais que estão presentes no inconsciente coletivo, como a “grande mãe” e a “árvore da vida”. Inoue, Mallmann e a diretora Babaya Morais produzem um interessante estranhamento, de onde surge o insuspeito humor do espetáculo, que reforça a afirmação da dramaturgia de que há um tipo de resistência que é como a água que escorre delicadamente, mas difícil de represar.

A ideia é que a montagem convide o público a entender que a mulher deve ser uma protagonista de sua narrativa, fortalecendo sua resistência e emancipação, que infelizmente parecem não ser bem-vistas pela sociedade.

SERVIÇO – O Circuito Cultural do Sesi Cultura Paraná apresenta:

“Para Não Morrer”/Santo Antônio da Platina.

Data: 10 de setembro, às 20 horas. Classificação: 14 anos.

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina – Rodovia BR 153, Km40 / Rua José Vieira Gusmão 850

Valor: Ingresso solidário – 1kg de alimento não perecível.

Classificação: livre. Duração: 60 minutos

SESI CULTURA – Foi em 2008 que a Regional Paraná do Serviço Social da Indústria inaugurou uma área especificamente dedicada ao desenvolvimento de ações culturais ancoradas nas diretrizes previstas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como a diversidade, a pluralidade e a autonomia.

Desde então, o Sesi Cultura Paraná tem promovido o acesso à cultura com foco em programas de formação artística e cultural, investindo em processos criativos, formação de plateia para todas as linguagens e na formação e desenvolvimento cultural com vocação local. O Circuito Cultural Sesi, o Festival Sesi Música, os Núcleos Criativos do Sesi, o Zoom Cultural, os Programas Sesi Música, Sesi Arte, Sesi Audiovisual e Sesi Artes Cênicas são exemplos de programas desenvolvidos pela Gestão Cultural do Sesi. De 2008 até 2017, mais de um milhão de espectadores tiveram acesso à cultura por meio de cerca de 8,4 mil ações culturais realizados pelo Sesi Paraná. Todas essas ações sempre tiveram como objetivo o acesso ao bem cultural para o trabalhador da indústria, seus dependentes e para a comunidade de uma forma geral, além da difusão da arte em todas as suas manifestações, valorizando a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro.