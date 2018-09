Espetáculo Teatral amanhã em Santo Antônio

SESI apresenta a peça “O Malefício da Mariposa”

Um amor impossível, é um problema para qualquer coração, seja de um poeta, de um inseto ou de um inseto poeta. “O Malefício da Mariposa”, do Ave Lola Espaço de Criação, conduz o público a esse sentimento. A montagem foi eleita o melhor espetáculo teatral de 2012 pelo Prêmio Gralha Azul e tem rodado o Paraná com sucesso de público e

crítica (fotos).

Nesta quarta-feira (dia 12), a adaptação da obra de Lorca, estará em Santo Antônio da Platina, em uma ação do SESI Cultura (Serviço Social da Indústria) .

No espetáculo bilíngüe (espanhol-português), os personagens hora são vividos por bonecos, hora por atores. Essa é a linguagem que o Ave Lola escolheu para contar uma história de amor e paixão entre insetos que habitam em um jardim onírico e repleto de surpresas encantadoras. Adiciona-se a esse encantamento, a música de Jean-Jacques Lemêtre, cria um espaço sonoro onde a magia e o trágico destino de Curianito (personagem central da obra) se revelam suavemente.

A adaptação do Ave Lola para o texto de Frederico Garcia Lorca, obteve oito indicações e foi premiada como “melhor espetáculo, melhor sonoplastia e melhor atriz” pela principal premiação do Teatro Paranaense, o Troféu Gralha Azul. De acordo com a diretora Ana Rosa Tezza, para levar à cena o texto poético, foi necessário um intenso e diário trabalho de imersão. “Nós nos aprofundamos no universo da obra e no imaginário destes seres do jardim. Assim, nos encontramos entre a linguagem do teatro de formas animadas e o trabalho com atores de carne e osso”, explica.

O espetáculo será às 20h, no teatro SESI (Serviço Social da Indústria) de Santo Antônio, na Rua José Vieira de Gusmão, 850, com duração de 75 minutos.

Valor: Ingresso Solidário, doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.

Observação: A troca pode ser feita no dia da ação, na bilheteria do espaço, com 1h de antecedência (espaço sujeito à lotação).

Mais informações:

www.sesipr.com.br/cultura/

www.facebook.com/sesiculturapr