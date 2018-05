Espetáculo Vidas Secas dia 15 em Santo Antônio da Platina

No Sesi com entrada gratuita

O Circuito Cultural Sesi inicia uma circulação por 14 cidades do Paraná levando na bagagem o espetáculo “Vidas Secas”, inspirado na obra de Graciliano Ramos – que este ano completa 80 anos de existência e está entre as obras literárias para os vestibulares de 2018.

A entrada é gratuita.

A peça irá passar pelas seguintes cidades: Paranaguá (8 de maio), São José dos Pinhais (9 de maio), Ponta Grossa (10 de maio), Santo Antônio da Platina (15 de maio), Londrina (16 de maio), Apucarana (17 de maio), Arapongas (18 de maio), Japurá (21 de maio), Campo Mourão (22 de maio), Umuarama (23 de maio), Paranavaí (24 de maio), Maringá (25 de maio), Guarapuava (26 de maio) e Pato Branco (27 de maio).

Pela primeira vez no estado do Paraná, a companhia ítalo-brasileira Caravan Maschera apresenta uma surpreendente adaptação do clássico “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, por meio de bonecos, máscaras e pouco diálogo. A peça imagética transforma os signos, os significados e os sentidos do contexto atual e histórico da seca, da angústia e da esperança do sertanejo. A circulação por 14 municípios do estado inicia no dia 8 de maio.

O projeto, selecionado por meio de edital, integra o Circuito Cultural do Sesi/PR, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, com foco na difusão de espetáculos de artes cênicas e música. Além de “Vidas Secas”, outros seis trabalhos foram elegidos e serão divulgados ao longo do ano, no mesmo formato de circulação.

O espetáculo não pretende “ilustrar” a temática da clássica obra de Graciliano Ramos, e sim estabelecer um diálogo entre a interpretação subjetiva do público e os sentimentos e sensações que o livro passa. Neste ano, “Vidas Secas” comemora 80 anos de existência e está entre as obras literárias para os vestibulares de 2018.