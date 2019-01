Esportes movimentam temporada nas praias do Paraná

Muitas atividades esportivas

Desde este final de semana, a temporada nas praias do Paraná passou a ser movimentada, também, por atividades esportivas. As ações nesta área estão dentro da série de serviços ofertados pelo Governo do Estado na Operação Verão e foram lançadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em Matinhos.

O governador afirmou que as mais de dez modalidades ofertadas pela Superintendência de Esporte do Paraná acontecerão até o fim da Operação Verão, após o Carnaval. A previsão inicial era de que as ações de esportes seriam encerradas antes, no dia 3 de fevereiro. “Estamos estendendo as atividades esportivas como uma atração para incentivar os veranistas a ficarem mais tempo no Litoral, o que se reflete na economia dos municípios”, disse o governador.

Ele caminhou pela orla e, na praia de Caiobá, acompanhou o tradicional Jogo das Estrelas, que reúne ex-atletas profissionais do Coritiba, Athletico e Pinheiros . “Além da questão da saúde, no momento de lazer as pessoas querem entretenimento e é isso que vamos oferecer a população”, afirmou Ratinho Junior.

MELHOR – “A ordem do governador e para que façamos a melhor Operação Verão dos últimos anos para receber os turistas”, disse o superintendente do Esporte, Hélio Wierbinski. Segundo ele, mais de 70 profissionais estão envolvidos no atendimento em esportes. As ações acontecem em seis postos do esporte nas praias de Pontal do Sul, Shangri-La, Ipanema, Caiobá e Guaratuba. Entre as atividades estão peteca, vôlei, dança, corrida, entre outras.

A expectativa é que o Litoral receba até o final da Operação Verão cerca de 200 mil pessoas, superando a marca do ano passado, de 130 mil pessoas.