Investigações continuam em andamento para encontrar todos os envolvidos

Na manhã desta quarta-feira, dia 23, às 11h07m, dois homens, de 21 e 23 aos, foram presos na avenida Avelino Vieira, centro de Wenceslau Braz.

De acordo com as informações, a ação foi registrada após denúncias, as quais informaram que a dupla recebia drogas através de encomendas dos Correios.

À vista disso, as autoridades iniciaram monitoramento e os avistaram, num GM Onix, próximos à agência. Um deles retirou uma porção de maconha, que estava numa caixa, da instituição; enquanto o outro ficou do lado de fora esperando.

Na abordagem, o acusado que retirou o entorpecente afirmou que tinha conhecimento que receberia a substância e acrescentou que foi enviada como pagamento de um serviço.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O veículo também foi apreendido.