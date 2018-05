Estado de saúde de platinense acidentado ainda é delicado

Ele permanece na UTI de hospital

O platinense Fábio Rodrigo Pereira (fotos) está entubado e sedado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital do Rocio, em Campo Largo.

A colisão frontal que protagonizou foi por volta de 1h20m da madrugada de sexta-feira envolvendo o Ford EcoSport (placas BAE/1064/SAP), que ele dirigia, e o caminhão cargo (placas APS 8447/Fazenda Rio Grande).

O acidente foi no trecho entre Wenceslau Braz e Arapoti no KM 242 da PR-092.

O motorista do caminhão, Sérgio Fabri, não se feriu.Ele teria invadido a pista contrária.

O rapaz de 39 anos, que trabalha na Yazaki, estava com a esposa, Josilene.O casal viajava para Curitiba.

Fábio fraturou o femur e foi submetido a uma cirurgia, colocando quatro pinos; quebrou o braço esquerdo e fez cirurgia e também fraturou a bacia, mas ainda não fez cirurgia porque teve hemorragia grave.

o npdiario acompanha o caso.