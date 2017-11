Estado investe R$ 7,5 milhões para ampliar estrutura da UENP

Abrigará diversos cursos que atualmente funcionam no centro de Cornélio

O Governo do Estado vai destinar R$ 7,5 milhões para ampliar o campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Confirmado pelo governador Beto Richa, nesta quinta-feira (30), o investimento concretiza um antigo projeto da universidade de unificar o campus, pois ele passará a abrigar diversos cursos que atualmente funcionam no centro da cidade.

Na solenidade, realizada no próprio campus, Richa ressaltou que o Governo do Estado tem feito investimentos sistemáticos nas sete universidades estaduais do Paraná. Só na UENP, foram investidos nos últimos anos R$ 27 milhões, nas unidades de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes. “Neste momento confirmamos esse aporte para o campus de Cornélio Procópio. Para se ter ideia, a estrutura existente tem cerca de 8 mil metros quadrados e estamos autorizando a ampliação de mais 6.200 metros quadrados. A expansão garantirá um atendimento de qualidade nessa importante instituição”, afirmou Richa.

O prefeito Amin Hannouche destacou o impacto da obra tanto para a instituição como na cidade. “O investimento melhora muito a vida acadêmica e o crescimento de demanda pelos cursos se reflete na cidade”, afirmou ele.

ESTRUTURA – Serão construídos 18 salas de aula, 28 laboratórios, museu, auditório, sala de videoconferência, além banheiros, salas de permanência e ambientes administrativos.

A reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan explicou que o campus abriga hoje cinco cursos e receberá mais três – Geografia, Matemática e Ciências Biológicas e mestrado em Ensino, que atualmente funcionam na unidade centro. Cerca de 500 alunos serão beneficiados. “Além de melhor desenvolvimento de pesquisa e extensão, haverá maior integração entre os cursos, economia e eficiência no uso dos recursos humanos e financeiros”, disse a reitora.

A realização do antigo projeto de unificar o campus foi também ressaltada pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. “Tudo está sendo planejado e trabalhado para que a universidade pública e gratuita, nesta que é mais nova das instituições estaduais, possa estar cada vez mais consolidada em nossa região”, afirmou ele.

REFORMAS – Na solenidade, o governador autorizou, também, mais R$ 500 mil para obras de infraestrutura na UENP. São reforma em banheiros, laboratório e cantina, além da construção de passarelas nos campus de Cornélio Procópio e de Jacarezinho. Também serão adquiridos dois veículos para a reitoria.

PRESENÇAS – Participaram do evento o vice-reitor da UENP, Fabiano Costa; o pró-reitor de Planejamento, Bruno Galindo; o diretor-geral do campus da UENP, Sérgio Roberto Ferreira; os secretários de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e do Cerimonial Ezequias Moreira; o deputado federal Alex Canziani; os deputados estaduais Pedro Lupion e Luiz Romanelli; o comandante do 18º Batalhão da PM, tenente-coronel Roberto e o comandante da 2º Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, capitão Wolsk.