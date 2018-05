Estado repassa recursos para municípios do Norte Pioneiro

Visitou a região nesta quinta-feira

A governadora Cida Borghetti se reuniu nesta quinta-feira (17), em Jacarezinho, com prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). Ela autorizou licitações para obras, compra de veículos e equipamentos para 10 municípios, que somam R$ 4,5 milhões. Cida também anunciou obras de melhorias e recape na PR-092, que liga Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina.

“Esse é o primeiro passo para a duplicação dessa rodovia, um investimento para aumentar a segurança e melhorar o tráfego na região”, disse Cida. A governadora visitou, ainda, a nova sede da Amunorpi e descerrou a placa de inauguração do espaço.

Cida destacou que o governo está descentralizando suas ações, levando-as para mais perto das pessoas. “Esse governo prioriza as cidades porque é nas cidades que a população vive. Nosso governo avança na busca de um Paraná muito melhor”, afirmou.

Jacarezinho teve assinado convênio no valor de R$ 731 mil para pavimentação. Com esse recurso será feita uma revolução em infraestrutura no município. São ruas estratégicas da cidade, por onde passam linhas de ônibus importantes e boa parte da população.

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, assinou convênio de R$ 347 mil para a compra de uma pá-carregadeira. “Temos mais de 2 mil quilômetros de estradas rurais e esse novo equipamento será fundamental para a manutenção dessas vias”, disse o prefeito.

Para o deputado estadual Pedro Lupion a agilidade do Governo do Estado tem feito a diferença na liberação de recursos para as prefeituras executarem os projetos. “Essa prioridade dada ao atendimento demonstra claramento o caráter municipalista da gestão”, afirmou.

RODOVIA – Serão feitas obras de recape ao longo de toda a rodovia com investimento de R$ 90 milhões. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, a previsão é de que as obras comecem no início de junho. “Serão melhorados os 120 quilômetros da rodovia. Deixaremos essa estrada em condições de transitar com segurança. Essa é só a primeira fase de uma pacote de obras que está em fase de estruturação”, destacou.

AGRINHO – Ainda em Jacarezinho, a governadora também esteve no seminário promovido pela Federação da Agricultura do Paraná (Faep) para capacitar professores para os temas do programa Agrinho. Criado há 23 anos, o Agrinho é um programa pedagógico levado às escolas da rede pública estadual para despertar o interesse dos alunos sobre questões de saúde e de meio ambiente. O Governo do Estado é parceiro, por meio das secretarias da Agricultura, da Educação e da Justiça. Participaram cerca de 700 profissionais das redes estadual, municipal e particular.

NORTE DO PARANÁ – No período da tarde, a governadora esteve em Cornélio Procópio para a liberação de recursos para as cidades de Alvorada do Sul, Congonhinhas, Itambaracá e Primeiro de Maio. São R$ 1,8 milhão para iluminação pública, equipamentos rodoviários, ônibus e outros veículos.

Também participaram do evento em Jacarezinho os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Tiago Amaral, Evandro Júnior e Alexandre Curi; o deputado federal Alex Canziani; a vice-prefeita de Jacarezinho, Cássia Faleiros; o superintende do Paranácidade, Wellington Dalmaz; a reitora da Uenp, Fátima Padoan; prefeitos da Amunorpi; vereadores, lideranças, chefes e representantes dos núcleos de educação da região.

