Estiagem compromete abastecimento em Siqueira Campos

Consumo de água aumentou com o calor

A falta de chuva regular nos últimos dois meses e meio, o tempo seco e as altas temperaturas têm provocado aumento no consumo de água em toda a região ao mesmo tempo em que há queda na vazão de rios e poços. Em função dessa combinação, o abastecimento de água de Siqueira Campos está comprometido.

Nesta quarta-feira (18) foram afetados os bairros: Centro, Santa Izabel, Santuário, Vila Calup e a parte alta do Jardim Planalto. A previsão é a de que o fornecimento nessas regiões seja gradativamente normalizado até esta quinta-feira

Por isso, a Sanepar orienta a população de Siqueira Campos a fazer uso racional e consciente da água, priorizando o consumo humano, alimentação e higiene pessoal.

A orientação é reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba. Não se deve usar água potável para lavar carros nem calçadas.O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.