Estreia peça teatral em Jacarezinho

Produção original de artistas do Paraná

Estreia nesta sexta e sábado, dia 05 e 06, em Jacarezinho o espetáculo de teatro ATERRA. A peça é um solo que marca o encontro dos artistas jacarezinhenses, Renan Bonito e Adelvane Néia, que fizeram suas carreiras fora do interior e hoje se encontram morando em sua terra natal.

A peça será apresentada às 20h30m no C.A.T.(Conjunto de Amadores de Teatro), com ingressos à R$ 10,00 a meia entrada.

“Pedimos que cheguem com um pouco de antecedência para evitar contratempos e para aproveitarem e participarem de uma instalação performática que terá no saguão do teatro”, diz Renan.

A instalação “o que nós temos aterrado?”é uma forma de ir sensibilizando o público para a temática do espetáculo. “Nas nossas pesquisas sobre os significados e poéticas a partir da palavra terra, chegamos no conceito de aterramento. Que é o processo do ser humano de desistir ou deixar pelo caminho da vida decisões e vontades, seja por decisão própria ou de terceiros. Se afastando cada vez mais de nossa essência”

E a partir dessa ideia construíram um espetáculo inspirados pela cidade de Jacarezinho, dos anos de 1920 à 1950 para contar a história de um homem simples, caipira, tendo como conflito os seus aterramentos. Mas, poderiam ter se inspirado em qualquer outra cidade do interior, pois naquela época, muita gente vivia da subsistência do campo em uma sociedade que de forma muito bucólica, aterrou inúmeras pessoas.

Depois deste final de semana o espetáculo continuará sua temporada de estreia em Arapongas, 03 de novembro, e Londrina, 16 e 17 de novembro.

Serviço

Estreia do espetáculo

ATERRA, um solo de Renan Bonito, direção AdelvaneNéia

5 e 6 de outubro em Jacarezinho, no CAT, às 20h30

65min /Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: R$ 10,00 (meia entrada)

FICHA TÉCNICA

Atuação e Dramaturgia: Renan Bonito / Direção e Dramaturgia: AdelvaneNéia / Participação especial: Gabriele Christine / Cenário e Figurino: Cesar Almeida / Trilha Sonora: Lila Pastore / Percussão: Kleber Santos / Execução Viola: Galego Teixeira ; Operação de som: Mariana Montezel / Iluminação: Gabriela Santos / Operação de luz: Bárbara Lamounier / Yoga: Jê Kumagai / Artista Plástico: Edmilson Donizetti Do Nascimento / Designer Gráfico: Catherine Marquesine / Xilogravura (Arte Gráfica): Carolina Sobreira