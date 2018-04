Jovem Quatiguá que capotou Uno não corre risco de morte

Ele tem apenas 23 anos

Marco Augusto Lesniewski (foto), de 23 anos, não corre risco de morte.Ele está internado na Santa Casa de Jacarezinho, mas sofreu “apenas” fraturas em três partes da mandíbula e permanece estável.

Dirigia, sozinho, o Fiat Uno (placas FDR-1393/Quatiguá) e por volta das 3h20m deste domingo, dia primeiro, se acidentou no KM 301 da PR-092, próximo a Joaquim Távora.



Ele seguia de Quatiguá para Joaquim Távora e capotou o veículo do lado esquerdo da pista, sendo encontrado caído fora do Uno e socorrido pela ambulância tavorense.

A Polícia Rodoviária de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

É filho do Marcão do Feijão Du Rocha e estuda Medicina numa faculdade de Marília(SP).