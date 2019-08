Evento consolida certeza do sucesso da Frutfest 2019

Reunião na residência do prefeito

A elegante residência do empresário e prefeito Hiroshi Kubo no Residencial Ilha Bela, em Carlópolis, abrigou o que foi considerado como marco da reta final da Frutfest 2019, que será realizada de quatro a oito de setembro.

O anfitrião e toda equipe receberam os convidados, Imprensa do Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo, investidores, líderes políticos e interessados no sucesso do maior evento da cidade e um dos principais da região.

Participaram, entre outros, Fabiano Alpheu Barone Barbosa, presidente da Comissão Organizadora FrutFest2019; Antônio Elias, presidente e Toninho Paraná vice, da Comissão de Rodeio; Nilton José Teles, Organização e Coordenação; Felipe Salles Coelho, secretário municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços; Isaac Tavares, médico e ex-Prefeito local; João Geraldo Elias, empresário e um dos Patrocinadores da FrutFest2019; Cézar Silva, Membro da Comissão Organizadora e Coordenador de Comunicação e Imprensa do evento e Sandra S. Pascon, secretária-executiva da prefeitura.

Estão confirmados:

✅Parque de Diversões

✅Rodeio em touros e cavalos

✅Exposição

✅Praça de alimentação

E no palco principal uma grade especial de shows:

Dia 04 – Pedro Paulo & Alex

Dia 05 – Bruno & Marrone

Dia 06 – Lucas Lucco

Dia 07 – Jads & Jadson + Munhoz e Mariano

Dia 08 – Rick & Renner.