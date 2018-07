Evento especial reúne advogados do Norte Pioneiro

Confraternização registra união da categoria

A diretoria e o presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina, Pedro Pavoni, e os conselheiros da instituição em nível estadual,Geiel Heidegger Ferreira(Ibaiti) e Celso Augusto Milani Cardoso, receberão os convidados no Jantar do Rubi , principal evento social da OAB que reúne causídicos e personalidades do Norte Pioneiro. Será no próximo dia três (uma sexta-feira) no Espaço Vicasu (foto), conceituado espaço de eventos platinense.

A entidade de Santo Antônio abrange também Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal, Guapirama,Abatiá,Joaquim Távora e Quatiguá.

A animação confirmada é da banda Jair Supercap Show.

O Rubi é a pedra da vitória, coragem e sucesso.Sua “energia” favorece o sucesso profissional, atrai bons negócios, fortalece nossa força e coragem e vibra atraindo novas oportunidades.

VEJA COMO FOI NO ANO PASSADO: https://npdiario.com/especial/evento-especial-reune-advogados-do-norte-pioneiro/