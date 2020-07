Evento esvaziado registra presença de um vereador de Jacarezinho

Pastor André não teve culpa da iniciativa ter sido um fiasco

O que era para ser um encontro de líderes políticos de todo o país se transformou num fiasco, com somente cinco participantes. Curitiba foi sede até este sábado, dia 11, do II Congresso Brasileiro de Prefeitos, Vereadores e Servidores Públicos.

A expectativa era de que o evento reunisse lideranças políticas de várias regiões do Estado e do país. Mas, por conta das medidas restritivas impostas pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, muitos dos inscritos cancelaram a participação. Da mesorregião do Norte Pioneiro, o único político representante foi o vereador André de Souza Melo, o Pastor André.

Ele iria acompanhado do também vereador José Izaías Gomes. Ambos são de Jacarezinho. Zola desistiu da viagem no dia anterior. Por telefone, ele explicou que havia solicitado o pedido para a realização do curso, mas na segunda-feira decidiu não ir. Zola ainda explicou que a solicitação para o pedido de viajar é feita cinco dias antes. “O vereador tem até próximo da viagem para poder realizar o cancelamento. Estou em casa devido a um problema de saúde e me recuperando”, explicou ao npdiario .

Já o Pastor André confirmou presença, que aconteceu normalmente, mesmo com o público restrito. A reportagem esteve no local do evento, mas foi impedida de entrar pela empresa organizadora, um tal de Centro de Estudos da Administração Municipal (CEAM), com sede em Tramandaí (RS).

Suspeita — Os dois vereadores de Jacarezinho solicitaram o pagamento de diárias para participar do curso. Cada diária tem um custo de R$ 450,00. A inscrição para a participação no Congresso custou R$ 750,00. Como não viajou, o valor das diárias do vereador Zola serão devolvidas. Caso isso não ocorra, os valores serão descontados do subsídio dele. Já o pastor André recebeu o valor de R$ 2.250,00 para participar da iniciativa, além do custo de inscrição, no valor de R$ 750,00.

Ele confirmou que apenas cinco pessoas (um prefeito e quatro vereadores)participaram do curso, que contou com três painéis, além de um módulo extra, de consultoria individual e de um curso de oratória, esses dois últimos, “cortesia” dos organizadores.

O caso levantou suspeita pelo fato de as restrições impostas pelo Governo do Paraná proíbe a realização de eventos que provoquem aglomeração. A direção da CEAM disse, por mensagem de WhatsApp, que “o congresso se realizou, respeitando o Decreto expedido pelo Governador do Paraná dia 30 de junho : Reuniões quando presencias devem ter um número máximo de 5 pessoas, respeitando o distanciamento , uso de máscara e álcool gel 70 graus. Nosso congresso seguiu todos esses protocolos;foi realizado com a presença de somente 4 participantes”, informou a mensagem.

Vale lembrar que, posteriormente, com a desistência de Zola, um vereador de Maringá decidiu participar, totalizando em cinco o número de presentes. Como a empresa não permitiu a entrada da Imprensa em um evento realizado com recursos públicos, desrespeitando a Lei de Transparência, a Polícia Militar verificou o local e confirmou que apenas cinco pessoas participavam e que não havia aglomeração de pessoas. Até funcionários do hotel estranharam a reação dos organizadores, sobretudo pelo fato de os custos do aluguel do espaço utilizado no hotel, uma vez que o baixo número de inscritos, mal cobriria esse curso.

Não foram revelados os valores do aluguel do salão de eventos do hotel. Um dos funcionários afirmou que os participantes estavam reunidos para avaliar se haveria ou não o curso, devido ao pequeno número de inscritos, mas a informação não foi confirmada.