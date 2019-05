Evento inédito foca empoderamento feminino (vídeo)

Sábado na Casa da Cultura para público feminino

Mariane Cavalheiro Vargas, Caroline Almeida(Carol) e Marlos Maia fizeram visita de cortesia ao npdiario na tarde desta terça-feira, dia 21, em Santo Antônio da Platina. São as principais pessoas que estão organizando evento inédito que deve lotar a Casa da Cultura Platinense. Com apoio da Prefeitura local, no próximo sábado das oito às 18 horas (7h30m credenciamento e café da manhã) promoverão, com uma equipe coesa, o aguardado Elas por Elas.

Iniciativa diferente, decoração diferenciada e objetivos ambiciosos, a ideia é reunir mulheres do Norte Pioneiro para agregar valores, dividir conhecimentos, valorizar a região e o papel da feminino atual na sociedade.

O Público Alvo é formado de Mulheres a partir de 16 anos (número previsto 550 moças e senhoras).

O preço é de R$ 40,00 por pessoa.

O objetivo é inspirar e discutir os desafios das mulheres na sociedade, deixando nítido qual o papel social da mulher no mundo atual; criar uma conexão entre todas e despertar nelas o viés do empoderamento feminino*, pois isso é mais do que um tema atual e relevante, é uma necessidade que deve ser cada vez mais incentivada.

Um evento EXCLUSIVO para as mulheres abordando temas atuais e de total interesse do público feminino, dando suporte para a evolução pessoal e a trajetória na carreira do “sexo frágil”, pois lugar de mulher é onde ela quiser.

PROGRAMAÇÃO:

7:30 – Café da manhã e credenciamento

8:00 – Cerimônia de Abertura

Sequência de Palestra:

Magda Souza – Entre a emoção e a gestão

Caroline Almeida – Empreendedorismo

Lorena Negretti – Auto Estima e a Depressão

Dênia Machado – Visagismo

12:00 – Intervalo do almoço

13:30 – Sorteio de brindes

Adriana Mendes – Saúde da Mulher

Nayrana Vilas Boas – A mudança que você tanto procura – Comece onde você está, use o que você tem.

Lidia Ferreira – Direito da Mulher

Mariane Vargas – Elas por Elas

Debate

18:00 – Encerramento

Marlos Maia – Consultor empresarial especialista em Inteligência de Mercado. Sócio da For Pro, que promove o evento.

Mariane Cavalheiro Vargas – Administradora graduada em 2012 pelo Centro Universitário Unibrasil, MBA em Gestão comercial pela Universidade Positivo.Experiência de oito anos em área comercial, Possui quatro especializações na área bancária e de securitização. Realizou intercâmbio em Londres – Reino Unido. Sócia da empresa Joy Ever Tour. Idealizadora do projeto Elas por Elas. Sócia da For Pro.

Carol Almeida – Fisioterapeuta graduada pela UENP em 2011, Especialista em Terapia Manual pela Cesumar e Aperfeiçoamento em Terapia Manual e Postura – Saúde Integral pela EMAC/Portugal, Formação em Microfisioterapia Básica e Avançada pelo Instituto Salgado. Bolsista do CNPQ em Projeto de Inovação dentro de empresa frigorífica em 2015, Autora do livro Reabilitação SESI. Formação Internacional – Certificate IV in Massage Therapy Practice em Melbourne, Austrália. Profissional e proprietária da Fisioclínica Equilibrium, Fisioterapia e Saúde Integral e da empresa Movimento Funcional. Formada em Piano Clássico pelo Instituto Musical.