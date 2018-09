Evento lota Casa da Cultura de conselheiros tutelares; Giacoia presente

Palestras e worshop dirigidos aos profissionais da área

“Precisamos aprender a sonhar sempre, ter ética para construir um mundo melhor”, afirmou o Promotor Gilberto Giacoi, que é Procurador Geral do Estado do Paraná durante evento realizado pela ACOTNORP (Associação dos Conselheiros das Regiões Norte e Campos Gerais do Paraná).Foi a Décima Primeira Formação Continuada, promovida na Casa da Cultura neste começo de semana em Santo Antônio da Platina.



Estiveram presentes o prefeito Zezão Coelho, e os promotores Kele Cristiani e Diego Coqueiro,o presidente da ACOTNORP, Jaime Rodrigues,vereadores,o cerimonialista de Ibaiti,Wilson Ramos, conhecido como WR, reverendo José Fabrício, entre outros,

A iniciativa teve a participação de Conselheiros Tutelares e membros da rede de atendimento de toda região e do estado e de maneira especial das instituições de ensino da região e membros dos Judiciários regionais.

Compareceram mais de 400 participantes de 63 cidades.

Vídeo e fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario