Evento marca 31 anos de canoagem em Tomazina

As provas aconteceram no Balneário da Prainha

Aconteceu no fim de semana, dias 14 e 15, o Campeonato Municipal de Canoagem Velocidade e Slalom, que comemorou os 31 anos de história da canoagem no município e os 21 anos da ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem). As provas aconteceram no Balneário da Prainha.

No sábado houve participação de 36 atletas (Velocidade) de Tomazina. Os campeões das dez categorias disputadas comemoraram os resultados.

No domingo foi a vez da Canoagem Slalon com 63 atletas das cidades de Tomazina e de Tibagi duas grandes escolas do estado. A largada é de uma rampa e os atletas têm que fazer um zig zag em boias sendo que duas delas são de “remonta” (tem que dar uma volta inteira na boia) e em uma área demarcada tem que fazer um movimento de rolamento de 360°.

Embalados pelo público, os atletas deram um show de remadas nas águas do Rio das Cinzas, nas 11 categorias disputadas.

O quadro de medalhas ficou da seguinte forma: Tibagi Levou seis ouros, cinco pratas e cinco bronzes, Tomazina ficou com cinco ouros, seis pratas e cinco bronzes.

O evento foi um sucesso, com um nível técnico equilibrado.

Foi lembrado o prefeito Flavio Zan pelo apoio para realização da iniciativa, e também Bruna Stival Prado, diretora do departamento de Assistência Social não só por manter o Projeto da Escola de Canoagem, mas também por não medir esforços para realização do evento. Também a sua Equipe do Professor Luciano Gordinho que é o Presidente da ATOCA, ao Também professor da escola Guilherme ao Eraldo, Clevir, Gabriel, Mary, Dani, Edna, Wilen, a todos os atletas e seus familiares que estiveram presentes e a escola de Canoagem de Tibagi pela presença.