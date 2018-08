Evento terá presença de Procurador-geral do Ministério Público do Paraná

Será na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina

A ACOTNORP (Associação dos Conselheiros da Região Norte do Paraná)promoverá a sua Décima Primeira Formação Continuada,na Casa da Cultura a partir das 8h15m da próxima segunda-feira,dia três ( credenciamento e coffee break) com término previsto pata as 17 horas em Santo Antônio da Platina.

Estarão presentes duas autoridades de renome nacional e com um currículo expressivo nas áreas da criança e do adolescente: Promotor Gilberto Giacoia (foto principal), que é Procurador Geral do Estado do Paraná e Régis Rogério Vicente Sartori (foto abaixo), também promotor de Justiça.

Segundo Jaime Rodrigues, que é Presidente da ACOTNORP, o evento poderá ter um público recorde e também bem eclético com a participação de Conselheiros Tutelares e membros da rede de atendimento de toda região e do estado e de maneira especial das instituições de ensino da região e membros dos Judiciários regionais.

“Hoje, já somos a maior Associação de Conselheiros Tutelares do estado com 71 municípios de quatro Regionais: Jacarezinho, Cornélio Procópio, Ponta Grossa e algumas cidades da Regional de Londrina, o que demonstra um crescimento expressivo e de comprometimento em favor de nossa causa que são as crianças e adolescentes e, claro, também da nossa classe”, assinala o presidente.

Haverá mais de 300 participantes de 47 cidades e a expectativa é grande de um público muito maior devido a importância da presença do Dr.Giacoia e pelo conteúdo das palestras que serão oferecidas aos presentes. A última Formação Continuada foi realizada no ano passado no campus da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná).