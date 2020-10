Ex-marido enciumado tenta matar casal a tiros em Joaquim Távora

Identidades não foram reveladas e autor dos disparos está foragido

Um homem cuja identidade não foi divulgada está sendo procurado pela Polícia, por tentativa de duplo assassinato. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira, 9, na rua Tenente Ubirajara (Vila Nova), mas só agora confirmado em Joaquim Távora.

Uma mulher de 30 anos e um rapaz de 32 deram entrada no Hospital Lincoln Graça (foto), por volta das 17 horas. Os dois, que são namorados, foram vítimas de disparos de 9 mm. A Polícia Militar foi acionada pela direção do Hospital, onde a mulher relatou ter tido a casa onde mora com a família invadida pelo ex-companheiro.

O casal estava no imóvel, quando o ex, de posse de um revólver, entrou querendo saber quem estaria na residência. Ao ver os dois, atirou quatro tiros, dois em cada um.

A mulher foi atingida com um tiro no braço esquerdo e o homem na perna. Ambos foram encaminhados ao hospital.

O criminoso fugiu em uma motocicleta Honda Broz, de cor laranja. As equipes realizaram patrulhamento nos locais onde possivelmente o autor estaria, mas não o encontraram. O elemento permanece foragido.