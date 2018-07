Ex-presidente do IAP garante que não mudou apoio

Diz manter-se no grupo liderado pela governadora

O pré-candidato a deputado estadual Tarcísio Mossato Pinto(PSDB). afirmou, na manhã deste sábado, dia 21, que mantém o apoio e a aliança com a pré-candidata ao governo do Paraná Cida Borghetti(PP).

No dia cinco deste mês, ele esteve no Sindicato Rural Patronal de Jacarezinho e sentou à mesa com o concorrente Ratinho Junior (o tucano é o primeiro à esquerda na foto abaixo), o que provocou dúvidas sobre sua fidelidade política.

É que Tarcisião, como é conhecido, foi presidente do IAP(Instituto Ambiental do Paraná) durante as duas gestões de Beto Richa(PSDB) e seria exótico alterar naquele momento sua preferência.Agora, desfez o mal-entendido.

“Eu sou de Jacarezinho, acredito que terei votos no Norte Pioneiro, mas sou ligado ao campo, então não pude deixar de atender o pedido da diretoria do Sindicato Rural para comparecer ao evento”, afirmou.