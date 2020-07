Ex-presidente do Rotary Club cai de telhado e morre em Ibaiti

Será homenageado no Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus

Católico fervoroso, Luiz Carlos de Gouveia (fotos) ex-presidente do Rotary Club (entre 2014 e 2015) perdeu a vida na manhã desta terça-feira, dia 21, ao cair de uma altura de sete metros do telhado que cedeu de uma empresa onde fazia manutenção telefônica no parque industrial às margens da BR-153, em Ibaiti.

O óbito foi no local.

O Instituto Médico Local de Jacarezinho levou e depois entregou o corpo aos familiares.

Luiz da TIM, como era conhecido, trabalhou no antigo banco Bamerindus, era proprietário de uma chácara utilizada para eventos e de uma loja de telefonia celular (daí o apelido).

Deixou a esposa e dois filhos e seria avô nas próximas semanas.

Cleber Moura, atual presidente rotariano, lamentou a fatalidade.

O velório marcado entre sete e nove horas na Unipaf Plano de Assistência Familiar ( rua Nilo Sampaio, 510) e em seguida o caixão será levado até o Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus (Praça Padre Estevão Szulk) para as exéquias (cerimônias fúnebre) e o sepultamento no Cemitério Municipal.