Ex-presidiário é assassinado por dívidas de drogas em ibaiti

Filho também foi baleado e permanece em estado grave na UTI

Um homem de 41 anos foi executado na noite deste sábado (24) com um tiro no rosto, e seu filho, de idade não divulgada, também foi baleado em um bar no alto da Avenida Paulo Cruz Pimentel, próximo ao mercado Machado, em Ibaiti. O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo e entregou neste domingo para ser enterrado.

Segundo informações, após discussão no bar, três homens voltaram ao local em um veículo prata e encapuzados.

Os bandidos teriam matado Dávila por uma suposta dívida de drogas. O filho dele também foi baleado. O rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal de Ibaiti pelo SAMU, e transferido posteriormente em estado grave para Cornélio Procópio.

O crime aconteceu por volta das 22 horas e mobilizou várias viaturas de Ibaiti que tentaram cercar os assassinos, mas até está publicação ninguém ainda havia sido preso. Conhecido por ‘Mirinho’, já cumpriu pena na cadeia de Ibaiti por participação em um assassinato e uma tentativa de homicídio.

Pouco tempo depois de sair da cadeia onde cumpriu pena por participação em um homicídio, o marginal então com 25 anos, tentou matar Maria Regina da Silva Dalbom com golpes de faca. A mulher foi socorrida e ele preso pela PM(Informe Policial).