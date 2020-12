Pianista e culta, contribuiu para desenvolvimento do município

A ex-primeira dama e pianista Dora Egah Reis (fotos), comemorou aniversário neste fim de semana, em Santo Antônio da Platina.

Ela foi esposa do saudoso dr.Alício, prefeito de Santo Antônio da Platina e é mãe de três médicos, Adriano, Luciano (os dois na foto com a aniversariante) e Marciano, avó de nove netos e bisavó de cinco crianças.

Alício Dias dos Reis faleceu com apenas 59 anos em acidente de carro. Foi prefeito platinense por três ocasiões (1959, 1968 e 1976) pelo PSD e depois Arena (Aliança Renovadora Nacional).O médico também foi vereador em duas oportunidades e, em ambas, o mais votado.

Era chamado de “Pavão”, apelido carinhoso oriundo de uma telenovela.

Dr. Alício é nome de rodovia estadual e também do parque de exposições da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).

Dona Egah, como é conhecida, é elegante, discreta e culta ,considerada exemplo de dignidade.