Ex-vereador Nilton de Souza assume presidência da Santa Casa

Resgatar imagem do hospital é grande desafio

O obstetra Nilton José de Souza (fotos), que já ocupou um das cadeiras da Câmara de Vereadores de Jacarezinho, assumiu a presidência da Santa Casa, em substituição à médica Miriam Aparecida Jespersen Franco, que estava no cargo desde que o anestesista Ken Tokumoto deixou a presidência, por divergências internas. A eleição com chapa única foi eleita por aclamação no dia 28 de março e imediatamente empossada, junto com o Conselho Fiscal.

O mandato é de dois anos.

O novo presidente considera que terá à frente vários desafios e elenca os três maiores: ajustas as finanças do hospital, manter o órgão como referência regional e resgatar a imagem da Santa Casa perante a comunidade regional. Para isso, deve adotar algumas medidas imediatas já no início da gestão, ampliando o diálogo entre a Prefeitura e a direção do Hospital.

Nelson Toloto (à esquerda) é administrador da Santa Casa. Nas fotos, com o presidente

Segundo ele, 90% do atendimento da Santa Casa de Jacarezinho é público e, com isso, os recursos nem sempre se ajustam às despesas mantidas para garantir o atendimento à saúde da população. Para exemplificar, ele cita o investimento feito na perfuração de três poços artesianos, no valor de cerca de R$ 150 mil, atendendo exigências dos órgãos de segurança. Um poço, inclusive, é reservado exclusivamente para a utilização em caso de incêndio. “Foi um investimento necessário, que possibilitou economia de água. Antes os custos com abastecimento era de cerca de R$ 17 mil ao mês. Hoje não chegam a R$ 1.500”, explica.

Ele também lembra outros custos significativos para o hospital, que mantém pouco mais de 250 colaboradores. De acordo com ele, são servidas diariamente cerca de 7000 refeições diárias e mais de 45 mil por mês para pacientes e acompanhantes. “Essas despesas são necessárias e nem sempre os recursos suficientes. É necessário adequar e ajustar as finanças para não comprometer o atendimento”, observa.

O novo presidente acrescenta ainda que há necessidade iminente de ampliar a parceria e de maior comprometimento do município com o hospital. A Prefeitura de Jacarezinho repassa mensalmente o valor de R$ 106 mil para garantir apenas o pagamento dos plantões médicos. “Mas há outras despesas, com medicamento, higienização, enfermeiros e toda uma estrutura que é mantida para a garantia desse atendimento”, completa.

A solução, segundo ele, seria a Prefeitura ampliar o número de vagas, com a criação de um atendimento ambulatorial no posto de saúde, desafogando o Pronto Socorro, que é de responsabilidade do município, mas que a Santa Casa decidiu assumir para facilitar o atendimento à população. “A criação de um atendimento ambulatorial no horário de pico, que vai das 17 às 21 horas, certamente vai garantir melhor atendimento do médico plantonista, uma vez que casos mais simples poderão ser resolvidos no próprio posto de saúde, humanizando o atendimento médico-hospitalar”, considera.

Nílton de Souza aponta a importância da Santa Casa para Jacarezinho e região. “É o melhor hospital do Norte Pioneiro, tem a melhor estrutura, com UTI, laboratório banco de sangue médico e mais seis especialistas 24 horas por dia de prontidão e atende 140 casos de saúde por dia, sendo mais de 4 mil por mês. Sem dúvida alguma, é um serviço que deve ser valorizado”, avalia.

A meta é criar um programa de visitas monitoradas para que as entidades assistenciais e clubes de serviço conheçam melhor o hospital e possam ajudar a mudar a imagem negativa que a Santa Casa tem atualmente. “Esse, com certeza, será o nosso grande desafio”, conclui.

DIRETORIA — Além de Nilton de Souza, que deixou a tesouraria para assumir a presidência, foram eleitos também os médicos Miriam Aparecida Jespersen Franco (primeira-vice-presidente), Dirceu Bernardes (segundo-vice-presidente), Mário Silva Arias (primeiro-secretário), Antônio Vendramin Filho (segundo-secretário), Elizabeth Candido Da Lozzo (primeira-tesoureira) e o dentista e professor Augusto Alberto Fogiatto (segundo-secretário).

Os titulares do Conselho Fiscal são Edson Hipólito, Vantuil de Paula Gomes, Luiz Carlos Guidio, Egle Vanzelli e o ex-prefeito Emmanuel Vieira. Já os suplentes são Paulo Cesar Menegoti, Maria Eugênia Correa Modena, Opero de Oliveira, Ivo Baptista Júnior e Marcos Issao Yamamoto. Todos os diretores e conselheiros titulares e suplentes são voluntários e não recebem nenhuma remuneração. Nos próximos dias serão escolhidos outros cargos, como o de diretor-médico, que será eleito pelos próprios profissionais da classe.

TEXTO E FOTOS: VALDIR AMARAL/ESPECIAL PARA O NPDIARIO