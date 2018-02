Ex-vereadora de Jacarezinho confirma pré-candidatura a deputada federal

Ela é filiada ao PSB

A ex-vereadora de Jacarezinho, Luciane Alves (fotos) fez visita de cortesia à sede do npdiario em Santo Antônio da Platina. Na oportunidade, lançou sua pré-candidatura a deputada federal nas eleições de sete de outubro deste ano.

Articulada, ligada aos movimentos sociais desde a adolescência, disse pretender continuar atuando principalmente na área de saúde, sua especialidade.

“Temos feito reuniões, debatido as principais questões e demandas do Norte Pioneiro, em especial de Jacarezinho, município literalmente abandonado pelo administração pública local”, salientou.

Tem sido procurada por pré-concorrentes a deputado estadual para dobradas na região e recebido apoio pelo seu capital político.

“Vamos participar ativamente da campanha eleitoral”, assegurou.

Luciane Aparecida Alves tem 53 anos, é solteira, com formação superior em Assistência Social. Foi vereadora por duas ocasiões, sendo a última, em 2012, com 1.365 votos, uma das maiores votações para o legislativo da história do município.

