Gerente-geral do Banco do Brasil fala sobre sequestro da família

Passaram pelo menos 14 horas com os bandidos

O gerente-geral do Banco do Brasil de Santo Antônio da Platina, Ricardo Figueiredo viaja nesta sexta-feira, dia nove, para um destino que prefere nem revelar. Ele, a esposa e as duas filhas, uma criança de 11 anos e uma pré-adolescente de 13, passaram por um trauma violento entre as 19h30m de quarta e o final da manhã de quinta-feira.

Ele e seus familiares foram rendidos pelos marginais(sem máscaras e fortemente armados) que os mantiveram todos presos na casa (foto), na rua Benjamin Constant, centro da cidade. Passaram a madrugada comendo, chorando, rezando e bebendo água perto dos indivíduos.

Houve culto à noite da igreja Adventista do 7º Dia, na frente da residência, porém ninguém percebeu a presença de elementos suspeitos. Uma vizinha, que mora um pouco acima da via, disse ao npdiario ter ficado horas brincando com os netos na calçada e também não notou nada de estranho.

Pela manhã,Ricardo foi na agência (foto), localizado na rua Marechal Deodoro, centro da cidade e conseguiu os 200 mil reais exigidos pelos sequestradores.Os marginais estavam com as três dominadas e ameaçadas de morte caso algo de errado ou imprevisto acontecesse.

Com um Celta preto levaram as reféns e abandonaram nas margens da PR-092, em Joaquim Távora.Logo, estariam novamente com o marido e pai, todos muito nervosos, mas seguros.

Afinal, passaram a noite, madrugada e parte da manhã com desconhecidos dispostos a tudo, inclusive matar, para conseguir dinheiro por extorsão mediante sequestro, esse é o nome do crime, que é considerado hediondo.

Na casa, durante todo o dia e noite especialistas (papiloscopistas) do Instituto de Identificação da 12ª SubDivisão Policial de Jacarezinho vasculharam o local e detidamente procuraram impressões digitais para identificar os indivíduos.O Hyundai ix35 da família também foi vistoriado porque dois dos marginais encostaram as mãos no veículo.

Está sendo efetuado rastreamento de locais de filmagens (ainda não analisadas e coletadas).

O Tigre( Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial), da Polícia Civil, chegou somente na noite desta quinta-feira.O grupo agora preside o inquérito, aberto pelo delegado Tristão Borborema, que junto com a equipe trabalharam no caso, inclusive nas oitivas, perícia no local, análise de filmagens, retrato falado etc.

Ricardo pediu para tirar a sua fotografia em destaque no jornal, o que foi atendido. A imagem interna ficará apenas parte desta sexta-feira e também será deletada da matéria até a noite.Não quer mais tanta exposição.

Também autorizou que um amigo procure um padre para quando retornarem (após o Carnaval) para dar bençãos e fazer orações na residência.

