Exclusivo: Polícia Civil prende dois pedófilos em Tomazina

Um condenado por 10, 5 anos e outro por 14, 6 anos de prisão em regime fechado

Exclusivo: A Polícia Civil prendeu dois homens em Tomazina, J.C.A, 33 anos, e H.J.A., 61 anos, após a decretação de suas prisões pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em razão de condenação por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Os agentes da Polícia Civil cumpriram os mandados hoje e não houve resistência por parte dos condenados.

As investigações que levaram às condenações de J. e H. foram realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Tomazina, e ao fim do processo judicial respectivo, J. foi condenado a uma pena de 14 anos e seis meses de prisão em regime fechado, pois ficou comprovada a prática de crime de estupro de vulnerável.

E H. a uma pena de dez anos e cinco meses, também em regime fechado, pois condenado por ter praticado atos libidinosos contra inúmeras vítimas menores de idade em troca de dinheiro.