Exclusivo: PRE de Siqueira Campos ganha viatura especial (vídeo)

Cerimônia foi no pátio da corporação às margens da PR-092

Os postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho receberam novas viaturas na manhã/tarde desta quinta-feira, dia 20.

São equipamentos modernos, que vão levar mais segurança para a população paranaense e dão todas as condições necessárias para que o policial possa desempenhar um bom trabalho. Os veículos entregues são caminhonetes 4×4, cabine dupla, marca Mitsubishi L200 Triton Sport, e ajudarão no atendimento de acidentes de trânsito, fiscalização e policiamento preventivo.

Em Siqueira Campos, a cerimônia aconteceu com as presenças do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do comandante da 2ª Companhia do Batalhão da PRE, Capitão Alessandro Luís Wolski, do empresário Marlon Bonilha, diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Juarez Leal Daio, coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, tenente Lúcio da Silva Dziuba, policial Civil Élcio Junior, patrulheiros, entre outros.

O cabo Wildes Nunes foi homenageado pelos 25 anos de dedicação à causa pública.

A Unidade Operacional siqueirense deverá ganhar nova sede em breve com melhor estrutura.

A 2ª Companhia de Polícia Rodoviária tem um efetivo de aproximadamente 120 policiais em 12 diferentes rodovias do Norte do Paraná, abrangendo um total de 86 municípios em pontos estratégicos.