Exclusivo: Preso líder de quadrilha em Cambará

Operação Intra Muros chegou ao fim

A Operação Intra Muros foi finalizada com sucesso na manhã desta terça-feira, dia 28, por policiais civis de Cambará e Salto Grande(SP).

Dando continuidade, realizaram a última e principal prisão que restava, a do líder da quadrilha e que exercia grande influência na organização criminosa, Alessandro de Oliveira Martins (foto), vulgo “Beiço”.

Foi capturado no interior de São Paulo após incessantes diligências pois Alessandro evadiu-se de uma penitenciária no decorrer da operação, todavia o Serviço de Inteligência da Civil localizou o bandido e conseguiu prendê-lo.Os policiais civis dos dois Estados tiveram apoio primordial da Polícia Militar Paulista de Salto Grande que cercou todo o perímetro onde Beiço estava escondido.

Com isso a operação contabilizou dez presos envolvidos com o tráfico principalmente em Cambará.

A operação importante foi comandada pelo delegado cambaraense, João Eduardo Batistela Martins a partir da última quinta-feira, dia 23 e mobilizou o Norte Pioneiro.

Foram cumpridos 24 mandados judiciais, sendo oito de prisão e 16 de busca e apreensão durante a operação “Intra Muros”, deflagrada com o objetivo de desmembrar uma associação criminosa envolvida com o tráfico na região.

A ação contou com a participação de 33 policiais civis e apoio do helicóptero da PCPR.

Participaram o COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), envolvendo profissionais da 12ª Subdivisão de Polícia Civil de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Cambará e Ribeirão do Pinhal..Um helicóptero do GOA (Grupamento de Operações Aéreas) foi utilizado.

Lembre da Operação: https://npdiario.com/capa/sucesso-na-operacao-intra-muros-no-norte-pioneiro-videos/