Ratinho Junior investe em UTIs de quatro cidades do Norte Pioneiro

Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes

Atendendo a determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior em face da pandemia de coronavírus, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, e o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, anunciaram através do npdiario no final da tarde desta terça-feira, dia 24, a priorização na ampliação do número de leitos das Unidades de Tratamento Intensivo adultas de quatro municípios da mesorregião do Norte Pioneiro.

A estratégia é aumentar de forma gradativa mas urgente dependendo efetivamente da demanda para o novo cenário.

Serão beneficiadas as Santas Casas de Misericórdia de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, e a Casa de Saúde Dr.João Lima (também de Cornélio), todas terão mais leitos de UTI adulta.

Beto e Romanelli informaram que o tomógrafo que a UTI adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto) necessita já foi adquirido vindo de Paranaguá, devendo ser instalado em breve.O respiradouro, aparelho imprescindível para pacientes com a Covid-19, também já foi comprado, antecipou o secretário, “vamos abrir desde que consigamos instalar também os leitos de enfermaria”, disse durante sessão na assembleia.

Assim, será aberta finalmente a UTI adulta no Regional para suporte aos internamentos e procedimentos de idosos, maior grupo de risco da pandemia, “serão retaguardas, podendo por exemplo haver transferências de doentes com crise respiratória aguda de Jacarezinho para Santo Antônio da Platina”, comentou o deputado, com todos os cuidados exigidos pelo alto nível de contágio do coronavírus.

Os dois preferiram não revelar prazos, mas garantiram que é emergencial, com o que essa palavra significa, o mais rápido possível.

Os deputados Cobra Repórter e Mauro Moraes também trabalharam na conquista.

Cobra detalhou que há 73 leitos e já instalada uma UTI neo-natal. O HRNP atende 22 municípios da área da 19ª Regional de Saúde. Por mês, realiza 600 atendimentos de trauma e cerca de 150 partos.