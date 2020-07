Exclusivo: Sai novo Decreto do comércio de Santo Antônio da Platina

As determinações entrarão em vigor nesta terça-feira

Um esboço do decreto que estava sendo discutido no Comitê vazou em Santo Antônio da Platina. Foi a segunda vez que ocorreu o problema e algumas pessoas estão usando essa feiquinius para divulgar itens errados. O npdiario conseguiu o decreto correto que será publicado e entrará em vigor na terça-feira, dia 21.

O prefeito Professor Zezão (foto) disse para a reportagem na tarde de hoje que “após apreciação e aprovação pelo Comitê de Combate ao novo Corona Vírus, o novo decreto municipal trata de horários e normas de funcionamento do comércio em geral, academias, Igrejas etc.

Ele explicou que o novo “praticamente revoga o outro e volta ao decreto antigo; a vigência é de 15 dias como todos, mas a intenção é ser o último até o final da pandemia, é só uma questão de renovar, espero que não tenha nenhuma alteração grave”.

A presidente do Comitê, Gislaine Galvão (secretária municipal de Saúde) informou que, em função do vazamento do pré-decreto(uma espécie de minuta que esperava deliberação dos integrantes) acabou o grupo do aplicativo WhatsApp. As próximas reuniões serão online ou presenciais.

Confira a íntegra abaixo: