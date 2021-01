Secretário de Infraestrutura e Logística prevê Norte e Norte Pioneiro com tarifas menores que as atuais

O deputado federal licenciado Sandro Alex Cruz de Oliveira (fotos), poderoso secretário de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL), em entrevista exclusiva ao npdiario na tarde desta quinta-feira, dia 21, declarou que não há absolutamente nenhuma verdade no que tem sido “divulgado” nos últimos dias sobre tarifas e praças de pedágio no Paraná, atribuído por ele notadamente a oposicionistas.

Assim, quem ouvir, ler ou ver quaisquer pretensas notícias que não as que serão reveladas aqui, estará desinformado, enganado ou, se compartilhar, usando de má fé ou ingenuidade.

A partir do dia dois de fevereiro iniciarão as audiências públicas no Paraná ( os formatos e as datas, remotas e presenciais, serão definidas nos próximos dias ) para auscultar o que a população e lideranças têm a sugerir. As concessões terminarão em novembro deste ano, quando todos os contratos acabarão e haverá licitações, verdadeiros leilões com lances inclusive internacionais, por meio da Bovespa ( Bolsa de Valores de São Paulo).

“Os contratos serão de 30 anos e as obras nos trechos deverão obrigatoriamente ser concretizadas no segundo, terceiro.. até o sexto ano no máximo, para evitar o que já vimos, com as concessionárias postergando entregas e pedindo reequilíbrios contratuais, não queremos mais isso. Não adianta prometer tarifas de dois reais sem obras importantes…”, relatou.

Há estudos, segundo Sandro Alex, indicando algumas praças, mas nada foi decidido, são apenas pesquisas e análises.

Por determinação de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) o governo vai privilegiar, primeiramente o Norte e o Norte Pioneiro e depois, num segundo momento, o litoral, “a PR-092, a PR-280 e a PR-323 também serão beneficiadas, entre outras. No Norte/NP serão 352 quilômetros pelo menos no lote, num corredor incluindo a BR-153/Ourinhos até Cornélio Procópio e Jaguariaíva/Santo Antônio da Platina até Itararé(SP); evidente que as praças terão tarifas mais baratas, 40% ou até 65% menores, vai depender do que as audiências vão modelar”, anunciou.

A menor tarifa em Jataizinho é de R$ 24,40 e a de Jacarezinho R$ 25,40, “então vamos possibilitar o maior desconto possível para os usuários das rodovias que passam por essas duas cidades”, antecipou.

“Em Santa Catarina, por exemplo, as tarifas são relativamente baratas, mas as pistas são apenas remendadas, só manutenção, não há obras”, afirmou, adicionando pretender que as rodovias paranaenses tenham “duplicações, com 209 obras de arte(viadutos, passagens de nível etc) e estamos projetando 39 quilômetros de vias marginais e 56 passarelas, além de 66 KM de faixas adicionais”, acrescentou.

Do sul do Paraná para o norte do Paraná, a rodovia PR-092 passa em Curitiba, Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Jaguariaíva(Campos Gerais), Arapoti(Campos Gerais), Wenceslau Braz(já Norte Pioneiro), Siqueira Campos, Quatiguá, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina- onde há o entroncamento com a BR-153, a Transbrasiliana, que corta o país da cidade de Marabá (PA) até Aceguá (RS) com 3.585 quilômetros de extensão – Barra do Jacaré, Andirá chegando em Palmital(SP)

Segundo o secretário, “teremos intervenções exequíveis, vamos construir tudo isso com as audiências públicas… É preciso saber que haverá licenciamentos ambientais, todo um processo”, assinalou.

Sandro também elogiou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, “não importa nesse caso se alguém gosta ou não do governo Bolsonaro, o Tarcísio é competente e tem se mostrado colaborativo e bem intencionado”, disse.