Exclusivo: Secretária de Educação fica até o fim do governo Richa

Governador negou substituição

Exclusivo: O governador Beto Richa (fotos) concedeu entrevista ao npdiario na tarde desta quarta-feira, dia seis, no Palácio Iguaçu e foi questionado sobre comentários insistentes sobre uma suposta substituição da secretária estadual de Educação, Ana Seres. Os rumores indicavam que estaria desgastada, o que o tucano negou com veemência.

Ele se disse surpreso e declarou jamais ter cogitado essa possibilidade, adiantando não ter recebido nenhum tipo de notícia crível nesse sentido até porque, conforme enfatizou, “ela vai ficar pelo menos até o final do meu governo, não haverá mudança”, afirmou.

Beto, ao que tudo indica, se afastará do cargo no começo de abril para se dedicar à pré-campanha ao Senado nas eleições de sete de outubro de 2018.A vice, Cida Borghetti, assumirá a função e ainda não definiu nada sobre eventuais alterações no primeiro escalão.

Ana Seres Trento Comin é mestre em Educação pela Universidade Internacional de Lisboa, com o tema Educação em Tempo Integral; especialista em Fundamentos da Matemática e Pedagogia para o Ensino Religioso e professora Licenciada em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Entre diversas atividades, atuou como docente em cursos de capacitação e aperfeiçoamento para professores do ensino fundamental das redes estadual e municipal durante entre 1989 e 1996. Ainda foi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer na Prefeitura de Pato Branco de 1997 a 2000. Atuou como consultora na área da educação integral para os governos de Sergipe e do Distrito Federal e também atuou como secretária parlamentar no período de 2009 a 2010.

Foi chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco e Superintendente da Educação, antes de ser nomeada Secretária da Educação do Paraná.